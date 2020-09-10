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10.09.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Randevulu park bahçe dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde parklardan yararlanılmaya devam edilebilmesi için randevulu sisteme geçmeye hazırlanıyor.

Randevulu park bahçe dönemi
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, vakaların artması durumunda parkları yasaklamak yerine kontrollü bir şekilde kullanılmasını planladıklarını söyledi. Seçkin, “Tüm yeşil alanlardaki bank sayılarını biliyoruz. Orada görevlendireceğimiz arkadaşlarımızla bir rezervasyon sistemi üzerinde çalışıyoruz” dedi. İstanbul genelinde 1500’e yakın parkın bulunduğunun bilgisini veren Seçkin, vatandaşların evlerinden çıktıktan 10 dakika sonra park alanlarına kavuşması için planlama yaptıklarını belirtti.                                                 

 

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