Randevulu park bahçe dönemi

Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, vakaların artması durumunda parkları yasaklamak yerine kontrollü bir şekilde kullanılmasını planladıklarını söyledi. Seçkin, “Tüm yeşil alanlardaki bank sayılarını biliyoruz. Orada görevlendireceğimiz arkadaşlarımızla bir rezervasyon sistemi üzerinde çalışıyoruz” dedi. İstanbul genelinde 1500’e yakın parkın bulunduğunun bilgisini veren Seçkin, vatandaşların evlerinden çıktıktan 10 dakika sonra park alanlarına kavuşması için planlama yaptıklarını belirtti.