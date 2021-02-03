Raylar üzerinde bayılan genç kız 'kahramanı' ile buluştu

Huntürk, kendisinin hayatta kalmasını sağlayan ve "kahramanım" dediği Öker'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yaşadığı anları anlatan Huntürk, arkadaşının evinden çıkıp kendi evine tramvay ile gitmek isterken durakta telefonla konuştuğu sırada baygınlık geçirdiğini belirtti.

Telefonla konuşurken tramvayın kaç dakika sonra istasyonda olacağını öğrenmek için saate baktığını ifade eden Huntürk, "Tramvayın gelmesine 4 dakika vardı. Biraz daha telefonla konuştum. Ondan sonra 1 dakikayı gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözüm karardı ve bayıldım. Gözümü açtığımda Merve Hanım yanımdaydı. Hastaneye gittim gerekli tedavi yapıldı ve şu anda iyiyim." dedi.

Vatman Merve Yıldız Öker'in hayatını kurtardığına işaret eden Huntürk, "O benim kahramanım. Ona hayatımı ve canımı borçluyum. Onunla bundan sonraki hayatımda sürekli görüşeceğim ve böyle güzel bir insanı kazandığım için çok mutluyum. Tramvay çok ağır vasıta ve kullanımı çok zor, beni görmeyebilir ve bana çarpabilirdi. Şu anda hayatta olmayabilirdim. Her şeyimi Merve Hanım'a borçluyum, ona minnettarım. Hayatımda bir ablam olarak kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

OLAYDAN SONRA ABLA KARDEŞ OLDULAR

Vatman Merve Yıldız Öker ise olay anını şöyle anlattı:

"Tramvayla ilerliyordum, Türk-İş İstasyonu'na yaklaştığımda raylar üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Ne olduğunu anlamadım hızımı azalttım, tedbirli şekilde ilerlediğimde raylarda bir insanın yattığını fark ettim. Ondan sonra merkez istasyonu arayarak olayı bildirdim ve Merve Hanım'ın yardımına koştum. Nefes almakta zorluk çekiyordu hemen 112 Acil Servise haber verdim. Vatandaşların da yardımı ile Merve Hanım'ı düz bir zemine aldık ve rahat nefes almaya başladı. Şimdi Merve iyileşti, sürekli görüşüyoruz. Abla kardeş olduk, sürekli görüşüyoruz. Onu iyi olduğunu gördüğümde çok çok mutlu oldum."

Atakum ilçesinde bir süre önce, tramvay durağında beklediği sırada fenalaşarak raylara düşen Merve Huntürk, tramvayı kullanan kadın vatman Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde hayata tutunmuştu.

Huntürk'ün kurtarılma anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı.