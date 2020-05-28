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28.05.2020 - 16:57 | | DHA

Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Balıkesir’in Havran ilçesince yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan çift kabin arazi aracındaki 2 kişi yaralandı.

Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Balıkesir’den Edremit yönüne giden 55 LM 114 plakalı çift kabin arazi aracı, sürücüsü M.B., Hamas Çakılı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarparak karşı şeride geçti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.B.ve Ş.B. Havran Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yolda güvenlik önlemleri alan jandarma 2 şeritli yolun tek şeridinden trafik akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her yerde gök taşı arıyorlarTürkiye'nin değişik bölgelerinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği düşüncesiyle ilçede bazı vatandaşlar, geceden beri arama yapıyor. Vatandaşlar buldukları siyah taşları meteor olabileceği düşüncesiyle alarak, satmayı planlıyor.
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