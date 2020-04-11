Refüje çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Raşit Dirik yönetimindeki motosiklet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı.

Kazada, sürücü Dirik yaralanırken, arkasında oturan Çisil Daşhan ise yaşamını yitirdi.

Çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raşit Dirik de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.