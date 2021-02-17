Regaip Kandili tesbihleri 2021! Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

Regaip Kandili çekilecek tesbihleri merak ediliyor. Müslüman aleminde kandiller dualar edilerek ve ibadetlerle geçiriliyor. Üç aylar içerisinde yer alan Regaip Kandili yarın idrak edilecek. Kandile kısa bir süre kala çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılıyor. İşte Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2021...

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ...

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" (C.C)

ÜÇ AYLAR DUASI

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır."Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."