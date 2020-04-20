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20.04.2020 - 20:00 |

Rehber Eş Anlamlısı Nedir? Rehber Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Rehber insanlar için hayat içerisinde doğru yolu bulabilme noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu durum birey ya da nesne olarak öne çıkabilmektedir. Rehber kelimesinin aynı zamanda eş anlamlı bir sözcüğü de yer almaktadır. Peki, rehber eş anlamlısı nedir? Rehber kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

Rehber Eş Anlamlısı Nedir? Rehber Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

İnsanların doğru yolu bulabilmesi ne olanak tanıyan birey ya da nesnelere rehber denmektedir. Bu durum hem fiziksel hem de ruhsal açıdan ele alınarak kullanılabilmektedir. TDK acısından rehber kelimesi için, ‘kılavuz’ eş anlamlı sözcüğünü kullanabilirsiniz.

Rehber Eş Anlamlısı Nedir?

İnsanlara yol gösteren ve onları doğru yola ileten kişilere rehber denmektedir. Bu kelime aynı zamanda fiziksel olarak herhangi bir yolu bulurken bazı nesnelerden faydalanmak olarak öne çıkıyor. Kelime itibariyle ise rehber aynı zamanda kılavuz sözcüğü üzerinden eş anlamlı olarak değerlendirilebilir.

Rehber Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Rehber kelimesi için eş anlamlı olarak kılavuz sözünü kullanmanız mümkün. Amaca göre hem nesnel açıdan hem de bireysel olarak değerlendirilebilir.

‘’Birinin ona kılavuz olması lazım.’’,

‘’Aradım telefonu rehberde bulamadım.’’

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