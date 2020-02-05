Rejim İdlib’e 8 km uzakta mevzilendi

Ateşkes çağrılarına uymayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldıran Rusya destekli Suriye Rejim Ordusu, İdlib’e ulaşmak için saldırılarını artırdı. İdlib’e açılan Serakib hattında ilerleyen rejim ordusu, Halep ile Lazkiye karayolu (M4) üzerindeki Nayrab köyünü ele geçirdi. Bu köyün alınması ile rejim güçleri M4 karayolunu geçerek, İdlib kent merkezine 8 km mesafede mevzilendi. Bölgede alarm durumunda olan TSK da, bölgeye yeni takviye güçler sevk ediyor.



Fırtına’lar vuruyor



Rejim ordusu, 3 Şubat Pazar günü İdlib Serakib’e takviye olarak gönderilen TSK unsurlarına yoğun topçu atışı ile saldırdı. Saldırıda, 7 asker ve 1 sivil personel şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Saldırının ardından TSK’ya ait Fırtına obüsleri ve topçuları rejim mevzilerini ağır şekilde vurdu. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar da İdlib semalarında uçtu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirterek, 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve 76 rejim mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Sevkiyatlar sürüyor



Saldırının ardından, TSK bölgede konuşlandığı noktalarda alarm durumuna geçti. TSK noktaları ağır şekilde silahlandırıldı. Rejim Ordusu Serakib’e bir kilometre yaklaşarak ilçeyi kuşatmaya çalışırken, TSK da mevzileri güçlendirdi. Bu kapsamda TSK bölgeye yeni takviye güçler sevk etti. İdlib’deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi de gönderildi. Sınır hattına askeri sevkiyatlar devam ediyor.



Rejim Ordusu Serakib çevresindeki köylere yönelik harekatında da bazı yerleşim birimlerini ele geçirdi. Halep ile Lazkiye karayolu (M4) üzerindeki Nayrab ve Tesreb köyüne girdi. Bu köyün alınması ile rejim güçleri M4 karayolunu geçerek, İdlib kent merkezine 8 km mesafede mevzilendi. Muhalif gruplar da Nayrab’ı almak için karşı saldırı başlattı. Saldırının bu bölgede yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.



İHA saldırısı girişimi



Bu arada rejim güçleri, bölgedeki muhalif hedeflere yönelik 500’e yakın bombardıman gerçekleştirdi. Rejim güçleri, Serakib’e batı eksende de operasyon başlattı. Muhalif güçlerin topçu birlikleri de Serakib’in güneyindeki rejim milislerini yoğun top atışına tuttu. Bölgede İHA’lar da uçuş gerçekleştirdi. Rejimin kontrolündeki Lazkiye Hmeymim Hava Üssü’ne muhalif gruplar İHA ile saldırı girişiminde bulundu. Ancak hava üssündeki Rus savunma sistemlerinin İHA’ları etkisiz hale getirdiği kaydedildi.



Fırat’ın doğusu da iyice hareketlendi



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’de rejim saldırılarına yanıt verirken, Suriye Milli Ordusu da (SMO) Fırat’ın doğusundaki terör örgütü YPG’nin bazı noktalarına yoğun topçu saldırısı başlattı.



Özellikle Ayn İsa, Tel Temir, Tel Rıfat, Afrin’in Şera ilçesindeki YPG mevzileri top ve havan atışı ile yoğun bombalandı. Resulyan ve Tel Abyad’dan Tel Temir’e açılan bölgeye çok sayıda SMO unsuru ile birlikte silah ve mühimmat takviyesi yapıldı. Bölgede SMO’ya ait iş makinalarının mevzi kazmaya başladığı bildirildi.





ABD kuvvetleri, Kamışlı’ya geri mi dönüyor?





Öte yandan ABD de bölgede harekete geçti. ABD’ye ait bir uçağın Suriye’deki Rus Hava Üssü Hmeymim ile Donanma Üssü Tartus yakınlarında uzun süreli keşif uçuşu yaptığı belirtildi. Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı bölgesinden kuvvetlerini çeken ABD’nin, tekrar bölgeye dönüş yaptığı da ileri sürüldü. ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin, zırhlı araç, silah, askeri malzemelerin yer aldığı bir konvoyu Kamışlı’ya takviye olarak sevk ettiği aktarıldı.



İdlib’teki saldırının ardından, Fırat’ın doğusunda yapılması planlanan Türkiye-Rusya ortak devriyesi iptal edilmişti. ABD’nin Rus güçlerle Fırat’ın doğusundaki M4 yolu üzerinde yakın zamanda gerginlik yaşadığı biliniyor. Rus askeri polisinin petrol alanlarına geçmesi, ABD askerlerince engellenmişti. ABD kuvvetleri, Rusya-Rejim kontrolündeki M4 karayolunda yer alan Tel Temir ve Ayn İsa arasında zaman zaman devriye atıyor. Dün de ABD askerlerinin Haseke yakınlarındaki Rimelan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askeri polislerinin yolunu kestiği aktarıldı.