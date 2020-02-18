Rejim sivilleri vurmaya devam ediyor

İç savaş başladığından beri Halep’in tamamında kontrolü önceki gece ele geçiren rejim güçleri saldırılarına aralıksız devam ediyor. Rejim ve Rusya’ya ait savaş uçakları gün boyunca Eriha, Dara İzze kasabalarını bombaladı. Kafr Amah ve Blinta köylerini top atışları ile vuruldu. Esad rejimi ve Rusya’nın kara ve hava saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib’de konuşlanan Türk askeri ise rejim saldırılarına karşılık Talif Refah ve Marenez kırsalında rejim hedeflerini top atışları ile vurdu. Dara İzze kırsalında konuşlanan Türk tankları ve fırtına obüsleri namlularını rejim hedeflerine doğrulttu. İdlib’e giriş yapan tank ve zırhlı araç sevkiyatı Sarmada kasabasından cephe hatlarına kaydırıldı.

Sevkiyatlar sürüyor

TSK, dün de İdlib’e sevkiyatlarını artırarak sürdürdü. TSK’ya ait 150 araçlık askeri konvoy dün İdlib’e giriş yaptı. Önceki gece de toplamda 200’e yakın askeri araç İdlib’e girerek, gözlem ve üs noktalarına takviye edildi. TSK, Barış Pınarı Harekat Bölgesi’ndeki Tel Abyad ile Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’ndeki Afrin’e de takviye güçler gönderdi.