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23.08.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Rejim ve Rusya’dan saldırı hazırlığı

Suriye rejimi, 5 Mart’ta Türkiye ve Rusya arasında imzalanan, “Moskova Mutabakatı”nı tanımayan muhalif grupların kontrolünde bulunan bazı noktalara büyük operasyon başlatmak için hazırlık yapıyor.

Rejim ve Rusya’dan saldırı hazırlığı
NAMIK DURUKAN Ankara

Ateşkes anlaşmasına rağmen Suriye rejim güçlerinin İdlib, Lazkiye ve Hama bölgelerinde muhalif gruplara yönelik saldırıları sürerken, rejim bölgede büyük saldırıya hazırlanıyor. Bu kapsamda bölgenin Rus savaş uçakları tarafından son günlerde yoğun bombalanmasının, karadan yapılacak harekata hazırlık amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Yerel kaynaklar, muhalif gruplara saldırı öncesi rejimin yanı sıra İran milis gruplarının bölgeye yoğun silah ve asker sevkiyatını son günlerde artırarak sürdürdüğünü duyururken, bölgedeki Rus ve Türk askeri yetkililerinin konuyu görüşmek için biraraya geldiğini iddia etti. Stratejik önemdeki noktaları alarak muhalifleri İdlib’e hapsetmeyi amaçlayan rejimin, Kürt Dağı ve çevresindeki tepeleri ele geçirmesi halinde, İdlib ile bağlantı yollarını gören hakim noktalara sahip olacağı belirtiliyor.

 

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