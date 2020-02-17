Rejimin yeni hedefi Halep-Zehra yolu

Rusya destekli Suriye rejim ordusu, stratejik önemdeki M5 karayolunu kaybetmemek için bölgeye yoğun sevkiyat yapıyor. Rejim, gözünü Cilvegözü’ne açılan Bab el Hava Sınır Kapısı’na dikti. Sınır kapısına 10 km yaklaşan rejim ordusu, stratejik önemdeki Halep-Zehra yolunu açmak için Rusya’nın desteğiyle bölgeyi bombalıyor. Rejimin saldırısı Halep’in batısındaki Kefernaha’ya yoğunlaştı. Saldırılar, dün Maarret el Numan kasabası ve çevresinde de etkili oldu. Rejim ordusu, kısa süre önce ele geçirdiği Halep’i Şam’a bağlayan, buradan Ortadoğu’ya açılan M5 karayolu ve çevresini kontrolü altında tutabilmek için bölgeye yeni takviye güç sevk etti. M5’in Halep’e uzanan kesimlerinde çok sayıda kontrol noktası oluşturan rejim kuvvetleri, yolu askeri amaçlı kullanıma açmak için mayın ve patlayıcıları temizlemeye çalışıyor.

Şiddetli çatışmalar

Muhalif gruplar, rejim ordusunun ele geçirdiği İdlib’in doğu kırsalındaki Miznaz kasabasına dün saldırıya geçti. Muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışma yaşandı. Çatışmalar kasaba ve çevresinde yoğunlaştı. Muhalifler, Rus destekli Suriye rejim kuvvetlerini durdurmak için bazı noktalarda intihar saldırıları gerçekleştirdi. Rejim ve İran milislerinin üslendiği mevziler ise Grad füzeleriyle vuruldu. Muhalifler, rejimin kasaba ve çevresinde konuşlu bulunan tank, askeri araç ve iş makinesini Tow füzesiyle vurdu.

Sert cevap verildi

Halep çevresindeki muhalif grupların denetimindeki yerlere ilerleyişini sürdüren rejim ordusu, Nubl ve Zehra arasındaki karayolu bağlantısını ele geçirmeyi amaçlıyor. Dün muhalif mevzilere yoğun saldırılar başlatıldı. Saldırılara bölgedeki İran milisleri de destek verdi. Halep’in batı kırsalından, muhalif güçler ile TSK’nın konuşlandığı noktalara saldıran rejim güçlerine, Nubl ve Zehra kasabalarından da İran milis güçleri tarafından destek verilmesine sert yanıt verildi. Rejim noktalarına TSK destekli muhalif gruplar tarafından yoğun top ve tank atışları yapılırken, Nubl ve Zehra kasabaları çevresindeki İran milisleri de vuruldu. Rejim ordusunun Halep-Zehra yolunu açmak için Anadan, Biyanun, Heyyan, Hureytan ve Kefer Hamra yerleşim birimlerini kontrol altına almaya yönelik saldırılarını artırdığı bildirildi.

Halep kırsalındaki rejim heddeflerine ise TSK tarafından ÇNRA füzesiyle atış yapıldı. Muhalif gruplar da Halep’in batısındaki Daret İzzeh’deki üslerden rejim mevzilerini vurdu. Saldırı sonrası buradaki muhalif mevziler, Rus savaş uçaklarınca bombalandı.

10 km mesafedeler

Rejim ordusu, 2012’den bu yana muhalif grupların denetiminde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’na açılan Bab el Hava Sınır Kapısı’nı almak için dün bölgede ilerleyişini sürdürdü. Rejimin 10 km mesafedeki mevzilerde kontrolü sağladığı bildirildi. Halep’in batısındaki 46. Alay Karargahı’nda kontrolü sağlayan Suriye rejim güçleri, eski Halep-İdlib yolu ve sınırdaki Bab el Hava Sınır Kapısı yolunun kesişme noktasına da ulaştı. Bölgedeki kaynaklar, rejim kuvvetlerinin Atarib kasabasına üç, Bab el Hava Sınır Kapısı’na yedi km mesafede olduğunu kaydetti. Rejim ordusu ayrıca Bab el Hava’ya olan kara harekâtını hava unsurlarıyla da destekledi.

Sınır birliklerine konvoy gönderildi

Türkiye’deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay Reyhanlı’ya gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı. Güvenlik önlemleri altında 100’ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi. Askeri araçların geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi’ni okudu.