16.06.2020 - 21:02 | | AA
Rekabetin korunması hakkında kanunda değişik teklifi Meclis'te kabul edildi
Gelen son dakika haberine göre; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (16 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu. Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.