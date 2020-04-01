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01.04.2020 - 16:45 | | DHA

Rekortmen dalgıç 15 santimlik deniz solucanını görüntüledi

Çanakkale’de av için dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, ilk defa karşılaştığı deniz solucanını görüntüledi.

Rekortmen dalgıç 15 santimlik deniz solucanını görüntüledi

Çanakkale Boğazı’nda avladığı büyük balıklarla tanınan dalgıç Müjdat Turan, yine trofe avı (cinsin en büyük balığı) için Mavra Adası açıklarından zıpkınla dalış yaparken, hiç karşılaşmadığı bir deniz canlısını kamerayla görüntüledi. Turan, yaklaşık 15 santim boyunda ve 4 milimetre kalınlığındaki bu canlının daha sonra deniz solucanı olduğunu öğrendi.

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, deniz solucanını görünce heyecanlandığını belirterek, “Denizlerin altında yaşamını sürdüren bilmediğimiz daha ne canlılar var. İşte gördüğüm bu canlı da böyle. Benim için ilk defa karşılaştığım bu değişik deniz canlısını görüntülemek ve beni izleyenlerle paylaşmak istedim. İnanıyorum ki bu canlının da denizlerdeki ekosistemin devam etmesi için önemli bir rolü vardır" dedi.

 

Bakan Albayrak açıkladı! Çalışanların maaşları...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz.Çalışanların maaşları kısa çalışma ödeneğinden ödeniyor." dedi.
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