Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın, 2017’de öğretmen olan eşi Derya Bağ’ı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan naklederek İslami İlimler Enstitüsü’ne “enstitü sekreteri” olarak ataması tartışmalara neden olmuştu. Rektör Bağ, o dönemde yaptığı açıklamada, “Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Benden önce, kuruluşundan beri görev yapan tüm rektörlerin eşleri Pamukkale Üniversitesi’nde çalışıyordu. O zaman normaldi de şimdi mi anormalleşti? O zaman etik sorun yoktu da şimdi mi problem oldu?” demişti. Ancak YÖK’ün uyarısıyla üniversite tarafından yapılan işlem geri çekilmişti.

Adrese teslim ilan

Rektör Bağ, son olarak geçtiğimiz günlerde kriterlerini sadece eşinin karşıladığı ve sadece eşinin başvurduğu bir ilanla gündeme geldi. 7 Temmuz’da yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı kadrosu için açılan ilanda, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu olmak, dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olmak, yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak, belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmek ya da ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak, Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak kriterleri belirlendi. Söz konusu kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ oldu.

YÖK kurulu toplandı

Olayın gündeme gelmesinin ardından Bağ hakkında soruşturma başlatıldı. Bağ’ın durumu, dünkü YÖK Genel Kurulu’nda görüşülürken toplantının ardından yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır” ifadesi kullanıldı.