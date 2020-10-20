MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri "Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum" dedi kaldığı evi ateşe verdi!
ABONE OL
20.10.2020 - 16:40 | | İHA

"Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum" dedi kaldığı evi ateşe verdi!

Eskişehir'de, çevreden çok fazla şikayetin gelmesi üzerine ev sahibinin ikametten çıkmasını istediği kiracı, kaldığı evde yangın çıkardı. Polis ekiplerince gözaltına alınan kiracı, renksiz hayatına biraz renk karmak belirterek perdeleri yaktığını söyledi.

"Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum" dedi kaldığı evi ateşe verdi!

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokakta yaşandı. İddiaya göre, S.Ü. isimli ev sahibi sokak üzerindeki ikameti Furkan T. isimli şahsa kiraya verdi. Bir süre sonra çevredeki komşulardan şikayet gelmesi üzerine, ev sahibi ikametten çıkmasını istedi ancak Furkan T. evi boşaltmadı.

Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum dedi kaldığı evi ateşe verdi

"RENKSİZ HAYATINA BİRAZCIK RENK KATMAK İSTİYORDUM"

Ev sahibinin uyarılarını dikkate almayan Furkan T.'nin dün akşam saatlerinde kaldığı müstakil ikamette yangın çıkardığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadesinde; İkamette bulunurken renksiz hayatına birazcık renk katmak istediğini ve perdeleri yaktığını, çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Furkan T. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum" dedi kaldığı evi ateşe verdi!

"Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum" dedi kaldığı evi ateşe verdi!

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

Bekir Coşkun kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Bekir Coşkun yaşamını yitirdi!

Bekir Coşkun kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Bekir Coşkun yaşamını yitirdi!

Sıradaki Haber