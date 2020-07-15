Resimler perdelenmeli veya karartılmalı

İstanbul’un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından ebedi olarak camiye dönüştürülerek vakıf haline getirilen Ayasofya’nın, İstanbul’un en kadim camilerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, Hazreti Peygamber’in müjdelediği İstanbul fethinin sembolü haline gelen Ayasofya’nın, vakıf senedinde geçtiği üzere var olan cami niteliğinin tekrar kazandırılarak yeniden ibadete açılmasının hukukun bir gereği olduğu ifade edildi.

‘Namaza engel değil’

Açıklamada Ayasofya’nın ibadete açılması sonrası buradaki mozaik ve fresklerin ne olacağı tartışmasına da açıklık getirildi. “Ayasofya Camii’nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir” denilen açıklamada, “Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşu içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca insanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii’nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi engel bulunmadığı da belirtildi. Ziyaretçilerin “cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirlerin alınmasının” önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İslam dini, camilerin maddi-manevi imar ve ihyasını tüm Müslümanlara bir vazife olarak yüklemiştir (Tevbe, 9/18). Mabedlerin maddi imarı, yapımı, tamiri ve temizliğinin teminiyken, manevi ihyası ise Allah’ın evi olduğu bilinciyle orada sadece Allah’a ibadet edilmesi (Cin, 72/18), camilerin cemaatle doldurulması ve toplumsal fonksiyonlarının canlı tutulmasıyla mümkündür. Bu itibarla ecdadımızın bize miras bıraktığı Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi’ni, diğer camiler gibi maddi ve manevi yönden ihya etmek tüm Müslümanların ortak görevidir.”