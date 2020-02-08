MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Resmi araçta cep telefonuyla konuşup sigara içen polise soruşturma
ABONE OL
08.02.2020 - 15:52 | | AA

Resmi araçta cep telefonuyla konuşup sigara içen polise soruşturma

Sakarya'da resmi araçla seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve sigara içen polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Resmi araçta cep telefonuyla konuşup sigara içen polise soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adapazarı ilçesindeki Bosna Caddesi'nde trafikte seyir halindeyken resmi araçta görevli polis memurunun cep telefonuyla görüşmesi ve sigara içmesine ilişkin görüntülerin yerel basında yayımlanmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

İnceleme sonucu görevli personel hakkında resmi araçta sigara içtiği ve trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu için kural ihlali yaptığı gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, memur hakkında ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği trafik cezası tutanağı tanzim edildiği kaydedildi.

Tayland'da asker AVM'de ateş açtıTaylandlı bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda kalabalığa ateş açarak çok sayıda insanı öldürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşında? Şaziye İvegin Üner biyografisi

Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşında? Şaziye İvegin Üner biyografisi

Personeli en mutlu şirketler açıklandı

Personeli en mutlu şirketler açıklandı

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Suriye sınırında insanlık dramı

Suriye sınırında insanlık dramı

Sıradaki Haber