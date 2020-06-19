Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet Arşivleri Başkanlığı'na işçi alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Arşivleri Başkanlığının Ankara ve İstanbul'daki hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alınacak.

Ankara'da 5 güvenlik (silahlı), 22 temizlik görevlisi ile İstanbul'da 3 güvenlik (silahlı) ve 15 temizlik görevlisi kadrosuna başvurular, 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, İŞKUR tarafından yayımlanan listeden sadece bir il ve bu il için ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecek.

Ankara ve İstanbul için ilan edilen meslek kollarına sadece bu illerde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olacak. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecek.

Adaylar, vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılacak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumları olmayacak. Adayların görevlerini devamlı yapmalarına engel sağlık problemleri bulunmayacak.

Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler için sınav süreci idare tarafından her aşamada sonlandırılabilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Kura çekimi 3 Temmuz'da yapılacak

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 3 Temmuz'da Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi tarihinde değişiklik olması halinde Başkanlığın "www.devletarsivleri.gov.tr" internet sitesinde kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, adaylar tarafından izlenemeyecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Kura çekimi aracılığıyla belirlenen adaylar Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asil adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.