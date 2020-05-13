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13.05.2020 - 03:32 |

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kesin korunacaklar

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Kayseri, Van, Sivas ve Giresun'daki bazı alanlar, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kesin korunacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı, Van'ın Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik (Büyük) Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesiyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Şanlıurfa'ın Birecik ilçesindeki bazı alanlar, ''Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak, Samsun'un Canik ilçesindeki bazı alanlar da "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı" olarak belirlendi.

Ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kapsadığı illere Amasya ve Çorum da eklendi.

Acele kamulaştırma kararları

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Kapısuyu köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ile Balıkesir'de inşa edilecek Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali için Karesi ve Balya ilçelerindeki bazı taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.

24 Ocak 2020 tarihli Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına yönelik karar ise yürürlükten kaldırıldı.

Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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