Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±! YÄ±llÄ±k izin...

Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan kararda, sÃ¶zleÅŸmeli kamu personellerinin kullanÄ±lmayan yÄ±llÄ±k izinlerinin devredileceÄŸi belirtildi. SÃ¶z konusu kararda "Ekli 'Kamu Personeli Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Esaslarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±n Dair Esaslar'Ä±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmasÄ±na, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4'Ã¼ncÃ¼ maddesinin (B) fÄ±krasÄ± gereÄŸince karar verilmiÅŸtir" denildi.

'SÃ–ZLEÅžMELÄ° PERSONELLERÄ°MÄ°ZÄ°N YILLIK Ä°ZÄ°N HAKLARINI KORUMUÅž OLDUK'

Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, kamu kurumlarÄ±nda 4B'li olarak Ã§alÄ±ÅŸan sÃ¶zleÅŸmeli personelin Ã§eÅŸitli sebeplerle kullanamadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k izinlerini, bir sonraki yÄ±lda kullanabileceÄŸini aktardÄ±.

Bakan SelÃ§uk, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan sÃ¶z konusu CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± ile Ã¶nemli dÃ¼zenlemelerin hayata geÃ§irildiÄŸini belirtti.Â 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k izinlerinin bu yÄ±l da kullanÄ±labileceÄŸi bilgisini veren Bakan SelÃ§uk, "BÃ¶ylece Covid-19 salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele sÃ¼recinde gecesini gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ne katarak Ã§alÄ±ÅŸan sÃ¶zleÅŸmeli personelimizin yÄ±llÄ±k izin haklarÄ±nÄ± korumuÅŸ olduk"Â dedi.

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