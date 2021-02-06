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06.02.2021 - 01:37 | | DHA

Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±! YÄ±llÄ±k izin...

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±nda, sÃ¶zleÅŸmeli kamu personellerinin kullanamadÄ±klarÄ± yÄ±llÄ±k izinlerin devredileceÄŸi belirtildi.Â

Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±! YÄ±llÄ±k izin...

Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan kararda, sÃ¶zleÅŸmeli kamu personellerinin kullanÄ±lmayan yÄ±llÄ±k izinlerinin devredileceÄŸi belirtildi. SÃ¶z konusu kararda "Ekli 'Kamu Personeli Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Esaslarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±n Dair Esaslar'Ä±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmasÄ±na, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4'Ã¼ncÃ¼ maddesinin (B) fÄ±krasÄ± gereÄŸince karar verilmiÅŸtir" denildi.

'SÃ–ZLEÅžMELÄ° PERSONELLERÄ°MÄ°ZÄ°N YILLIK Ä°ZÄ°N HAKLARINI KORUMUÅž OLDUK'

Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, kamu kurumlarÄ±nda 4B'li olarak Ã§alÄ±ÅŸan sÃ¶zleÅŸmeli personelin Ã§eÅŸitli sebeplerle kullanamadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k izinlerini, bir sonraki yÄ±lda kullanabileceÄŸini aktardÄ±.

Bakan SelÃ§uk, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan sÃ¶z konusu CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± ile Ã¶nemli dÃ¼zenlemelerin hayata geÃ§irildiÄŸini belirtti.Â 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k izinlerinin bu yÄ±l da kullanÄ±labileceÄŸi bilgisini veren Bakan SelÃ§uk, "BÃ¶ylece Covid-19 salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele sÃ¼recinde gecesini gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ne katarak Ã§alÄ±ÅŸan sÃ¶zleÅŸmeli personelimizin yÄ±llÄ±k izin haklarÄ±nÄ± korumuÅŸ olduk"Â dedi.

Resmi Gazetede yayÄ±mlandÄ± YÄ±llÄ±k izin...

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AvcÄ±lar'da bir kiÅŸi, karÄ±sÄ±na baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdüÄŸü diÅŸ hekimine saldÄ±rdÄ±Ä°stanbul AvcÄ±larâ€™da bir kiÅŸi, karÄ±sÄ±na baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdüÄŸü diÅŸ hekimine saldÄ±rdÄ±. YaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan klinik çalÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan olay yerine polis ekipleri çaÄŸrÄ±ldÄ±. Ä°ki tarafÄ±n da birbirinden ÅŸikayetçi olmasÄ± üzerine, klinik çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve çift, polis merkezine götürdü.
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