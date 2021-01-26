Resmi tatiller 2021 ve Dini günler 2021 takvimi!
2021 Yılına girikten sonra ilk ay içerisinde merak edilen birçok konu oldu. Yeni yıla özgü araştırılan tarihlerin arasına resmi tatiller 2021 ve dini günler 2021 de eklendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan resmi tatilleri haberimize sıraladık. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler 2021 takvimine de haberimizde yer verdik. İşte Resmi tatiller 2021 ve Dini günler 2021 takvimi...
2021’de resmi olarak toplamda 14 tam gün, artı 3 yarım gün tatil yapılıyor. Bu da toplamda 15,5 gün ediyor. 2021'de Dini günler ise toplam 18 günden oluşuyor. Peki bunlar neler? Resmi tatiller iş yerlerini, okulları tatil konusunda etkiliyor. Özellikle hafta sonu günlerine yakın tarihlere denk geldiğinde hafta sonu tatilinin birleşmesiyle uzun bir tatil ortaya çıkabiliyor. Dini günlerde arasında ise kangil günlerinin veya mübarek ayların değil de dini bayramlar tatil sayılıyor. Yine iş yerleri ve okullar dini bayramlarda tatil sayılıyor. İşte resmi tatiller ve dini günler takvimi 2021 haberimizde...
RESMİ TATİLLER 2021
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
19 Temmuz Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak Yılbaşı
DİNİ GÜNLER 2021
13 Şubat 2021: Üç ayların başlangıcı
18 Şubat 2021: Regaib Kandili
10 Mart 2021: Miraç Kandili
27 Mart 2021: Berat Kandili
13 Nisan 2021: Ramazan Ayı Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs 2021: Arefe
13 Mayıs 2021: Ramazan Bayramı 1. Gün
14 Mayıs 2021: Ramazan Bayramı 2. Gün
15 Mayıs 2021: Ramazan Bayramı 3. Gün
19 Temmuz 2021: Arefe
20 Temmuz 2021: Kurban Bayramı 1. Gün
21 Temmuz 2021: Kurban Bayramı 2. Gün
22 Temmuz 2021: Kurban Bayramı 3. Gün
23 Temmuz 2021: Kurban Bayramı 4. Gün
9 Ağustos 2021: Hicri Yılbaşı
18 Ağustos 2021: Aşure Günü
17 Ekim 2021: Mevlit Kandili