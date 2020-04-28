Corona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken restoran ve cafeler hala kapalı durumda... İşletme sahipleri ve çalışanlar bir an önce işlerine geri dönemk isterken 'Restoran (restaurant) ve cafeler ne zaman açılacak?' sorusunu da sıklıkla yöneltiyor.

RESTORAN (RESTAURANT) VE CAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü nedeniyle Restoran (restaurant) ve cafeler geçici süreliğine kapatılırken henüz ne zaman açılacağı konusunda net bir tarih yok.

19 MAYIS'TA BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI GENELGE

Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen Koronavirüs Tedbirleri genelgesi kapsamında; 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149.382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri işletmecileri hakkında TCK’nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.



Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri konulu art arda genelge gönderildi.

Genelgeler ile; gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.