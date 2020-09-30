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30.09.2020 - 01:57 | | AA

Restoran sahibi silahlı saldırıda yaralandı

Kütahya'da, silahlı saldırıya uğrayan restoran sahibi bacağından yaralandı.

Restoran sahibi silahlı saldırıda yaralandı

Zafertepe Mahallesi'nde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yakınında bulunan restorana gelen E.A, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı restoran sahibi Ahmet Temizerler'e (60) tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağına isabet eden mermi ile yaralanan Temizerler, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

 

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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