Restoran ve kafelerin çalışma saati kısıtlaması kaldırıldı

Genelgede, daha önce illere gönderilen genelgeyle faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin 1 Haziran 2020’den itibaren belirlenen kurallarla saat 22.00’ye kadar hizmet verebileceklerinin talimatlandırıldığı, bu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeniyle kapanış saatlerinin 24.00’e uzatıldığı anımsatıldı. Genelgede, gelinen aşamada; Bilim Kurulu’nca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği ifade edildi.