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29.10.2020 - 10:04 | | İHA

Restorandan çıkan kadını vuran zanlı yakalandı!

Adana’da restorandan çıkan bir kadını vurduğu öne sürülen 17 yaşındaki genç polis tarafından yakalandı.

Restorandan çıkan kadını vuran zanlı yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, olay 24 Ekim Cumartesi günü merkez Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Meltem A. (33), restorandan çıktığı sırada tabancayla ateş edilerek bacaklarından vuruldu. Yaralanan Meltem A., yere düştü.

Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Meltem A.’yı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Meltem A.’yı tabanca ile yaralayan şüpheli ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının M.C.Ş. (17) olduğunu tespit etti. Polis zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Emniyete getirilen zanlı husumeti olduğu için vurduğunu öne sürdü. Meltem A.'nın ise alınan ifadesinde kendisini eski sevgilisi Faruk Ş.’nin vurdurduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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