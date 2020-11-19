MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Restoranlar, lokantalar ve cafeler ne zaman paket servis yapacak? Paket servis ne zaman başlayacak?
ABONE OL
19.11.2020 - 14:42 |

Restoranlar, lokantalar ve cafeler ne zaman paket servis yapacak? Paket servis ne zaman başlayacak?

17 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamalarda lokanta ve restoran ile ilgili kararlar da vardı. Şimdi bugünlerde sıklıkla Restoranlar ve lokantalar ne zaman paket servis yapacak? sorusu soruluyor.

Restoranlar, lokantalar ve cafeler ne zaman paket servis yapacak? Paket servis ne zaman başlayacak?

Son kabine toplantısı sonrası birçok alanda koronavirüs kararları alındı. En önemli kararlardan biri de retoran, lokanta ve cafeler ile ilgiliydi. Lokanta ve restoranlar yeni kararlarla birlikte artık paket servis yapacaklar. Peki, Restoranlar, lokantalar ve cafeler ne zaman paket servis yapacak?

KORONAVİRÜS SALGINI YENİ TEDBİRLER

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tabloCNN Türk spikeri Göksu Öngören Özgür, İstanbul'daki HES uygulamasındaki kırmızı alanları yorumladı. Dikkat çeken ilçeleri açıklayan Özgür, İstanbul'da yeşil alanın olduğu bölgelerde yaşamın olmadığını her yerin kıpkırmızı olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yusufeli'nde feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Son dakika... Yusufeli'nde feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet