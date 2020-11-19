Restoranlar, lokantalar ve cafeler ne zaman paket servis yapacak? Paket servis ne zaman başlayacak?

Son kabine toplantısı sonrası birçok alanda koronavirüs kararları alındı. En önemli kararlardan biri de retoran, lokanta ve cafeler ile ilgiliydi. Lokanta ve restoranlar yeni kararlarla birlikte artık paket servis yapacaklar. Peki, Restoranlar, lokantalar ve cafeler ne zaman paket servis yapacak?

KORONAVİRÜS SALGINI YENİ TEDBİRLER

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.