Reyting sonuçları belli oldu! İşte ilk 10! 3 Şubat Reyting Sonuçları...
3 Şubat 2020 Pazartesi Reyting sonuçları belli oldu. Total - AB - ABC listelerinin ilk 10'a giren projeleri açıklandı. Pazartesi günleri yayınlanan Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul ve daha birçok proje arasından hangisi birinci oldu? Reytin sonuçları hakkında bilgi almak isteyenler, Reyting sonuçları 3 Şubat aramasında bulunuyor. İşte Reyting sonuçları 3 Şubat 2020 Pazartesi sonuçları...
PAzartesi akşamları SHOw TV'de Çukur dizisi, STAR TV'de Sefirin Kızı, Kanal D'de Zalim İstanbul, FOX TV'de Yasak Elma dizileri ekrana geliyor. Herdizinin izleyici kitlesi, her hafta takip ettiği dizinin yeni bölümünü izliyor. Ve ertesi gün reyting sonuçlarını araştırırak izlediği dizinin sıralaması hakkında bilgi almak istiyor. İşte Reyting sonuçları 3 Şubat...
REYTİNG SONUÇLARI 3 şubat
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 SEFİRİN KIZI
2 ÇUKUR
3 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
4 YASAK ELMA
5 SEFİRİN KIZI
6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
7 ESRA EROL'DA
8 ÇUKUR
9 ZALIM İSTANBUL
10 ATV ANA HABER
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
2 SEFİRİN KIZI
3 ÇUKUR
4 YASAK ELMA
5 YASAK ELMA (ÖZET)
6 SEFİRİN KIZI (ÖZET)
7 ZALİM İSTANBUL
8 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
9 ÇUKUR
10 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
ABC REYTİNG SONUÇLARI
1 SEFİRİN KIZI
2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
3 ÇUKUR
4 YASAK ELMA
5 SEFİRİN KIZI
6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
7 YASAK EMA
8 ÇUKUR
9 ZALIM İSTANBUL
10 KİM MİLYONER OLMAK İSTER