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05.02.2020 - 09:41 |

Reyting Sonuçları 4 Şubat listesi! EDHO, Kadın, Hekimoğlu, Ramo hangisi ilk sıraya yerleşti?

Reyting sonuçları 4 Şubat listesi açıklandı mı? Salı akşamları televizyonda yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın dizisi, Hekimoğlu, Ramo projeleri ekrana geldi. Hangi dizi en çok izlendi ve reyting sonuçları listesinde ilk sıralarda yer aldı? İzleyici kitlesi tarafından merakla araştırılan 4 Şubat Reyting Sonuçları belli oldu mu?

Reyting Sonuçları 4 Şubat listesi! EDHO, Kadın, Hekimoğlu, Ramo hangisi ilk sıraya yerleşti?

Salı akşamları SHOW TV'de Ramo dizisi, Kanal D'de Hekimoğlul, FOX TV'de Kadın, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri ekrana geliyor. Her dizinin izleyicisi, her hafta takip ettiği dizinin yeni bölümünü izliyor. Ve ertesi gün reyting sonuçlarını araştırarak izlediği dizinin sıralaması hakkında bilgi almak istiyor. Peki 4 Şubat Salı günü Reyting Sonuçları belli oldu mu? Total, AB, ABC Reyting sonuçları için heyecan dorukta...

REYTİNG SONUÇLARI 4 Şubat

4 Şubat Salı gününün Reyting Sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting Sonuçları belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 SEFİRİN KIZI

2 ÇUKUR

3 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

4 YASAK ELMA

5 SEFİRİN KIZI

6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

7 ESRA EROL'DA

8 ÇUKUR

9 ZALIM İSTANBUL

10 ATV ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

2 SEFİRİN KIZI

3 ÇUKUR

4 YASAK ELMA

5 YASAK ELMA (ÖZET)

6 SEFİRİN KIZI (ÖZET)

7 ZALİM İSTANBUL

8 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

9 ÇUKUR

10 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1 SEFİRİN KIZI

2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3 ÇUKUR

4 YASAK ELMA

5 SEFİRİN KIZI

6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

7 YASAK EMA

8 ÇUKUR

9 ZALIM İSTANBUL

10 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

 

Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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