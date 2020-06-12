Rip akÄ±ntÄ±sÄ±na kapÄ±lan kadÄ±n, son anda kurtarÄ±ldÄ±

Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde Hatay SamandaÄŸ Sahili'nde meydana geldi. SÄ±cak havadan bunalan ismi aÃ§Ä±klanmayan kadÄ±n, serinlemek iÃ§in denize girdi. Bir sÃ¼re yÃ¼zen kadÄ±n, bir andaÂ 'kum kaymasÄ± veya kum gÃ¶Ã§mesi'Â olarak adlandÄ±rÄ±lan rip akÄ±ntÄ±sÄ±na kapÄ±ldÄ±.

Suda Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸlayan kadÄ±nÄ± gÃ¶ren Ã§evredekiler durumuÂ Can-Kur ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirip, yardÄ±m etmek iÃ§in suya girdi. Bu sÄ±rada olay yerine gelenÂ Can-Kur ekipleri de kadÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ã‡evredekiler ve Can-Kur ekiplerince kurtarÄ±lan kadÄ±n, olay yerindeki bir doktor tarafÄ±ndan yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinceÂ SamandaÄŸ Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KadÄ±nÄ±n tedavisini sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.