Risk Marmara’dakiyle aynı

‘Büyük deprem bizi bekliyor’

Prof. Dr. Hasan Sözbilir (Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü): “Bingöl’de yaşanan depremler, Yedisu köyünün olduğu yer ile Karlıova fay parçaları üzerinde gerçekleşiyor. Yedisu’dan Erzincan’a olan kesim ise Yedisu segmenti olarak bilinen parça. O parça sismik boşluk olarak değerlendiriliyor. Fay geçmişte 7.5 büyüklüğüne varan depremler üretmiş. Gelecekte de öyle bir deprem üretme potansiyeli var. Bilim insanlarının tümünün hem fikir olduğu nokta, Kuzey Anadolu Fayı’nda iki yerde sismik boşluk var. Bir tanesi Yedisu segmenti, diğeri de İstanbul’un güneyinde Marmara denizindeki fay parçası. Yedisu segmenti üzerinde büyük bir deprem bizi bekliyor.”

‘En son 1784’te kırılmış’

Prof. Dr. Okan Tüysüz (İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi): “Yedisu’da 75 kilometre uzunluğunda kırılmamış bir fay var. Bu fay en son 1784 yılında kırılmış. Dolayısıyla uzun süre kırılmamış aktif bir fay ve deprem beklentisi var, o da 7.2’dir. Bu bölgede bir deprem tehlikesinin olduğunu bilinen bir şey, yıllardır burada bu deprem bekleniyor. Önceki gün yaşanan deprem de Yedisu Fay Hattı’nı bir miktar etkilemiştir. Ancak ne kadar etkilemiştir, onu şu anda söylemek mümkün değil. Çünkü yaşanan deprem bu fay üzerinde değil, hemen komşusu olan başka bir fay üzerinde gerçekleşti. Kuzey Anadolu Fayı’nda kırılmamış iki noktandan biri. Bu faydaki risk de Marmara fayındaki risk ile aynı. Sadece Marmara’da nüfus yoğunluğu ve ekonomiyi göz önüne alırsak yaşayabilecek sıkıntılar çok daha yüksek. Biliyoruz ki; bu fay hattı üzerinde 7 ve üzeri bir deprem gerçekleşecek, ne zaman olacağı belli olmasa da, bu deprem olacak, hazırlıklı olmak gerekiyor. ”

‘Yedisu İstanbul kadar önemli’

Dr. Taylan Sançar (Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi): “Bingöl’de meydana gelen deprem Yedisu Fay Hattı’nın doğusunda oldu. Fakat o bölgede sismolojik ağlar yetersiz olduğu için depremin hangi fay üzerinde meydana geldiğini çözümleyemiyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın üzerinde mi yoksa yan kollar üzerinde mi, bunu bilmemiz çok zor. Eğer ana kol üzerindeyse, bu Yedisu Fay Hattı üzerine meydana gelecek deprem riskini daha da artıracaktır. Eğer ikinci kol üzerindeyse, bu kolun orayı ne kadar etkileyip, etkilemeyeceği hakkında bilgimiz yok. Yedisu’da bugün deprem olsa, zaten biz bunu 1997’den beri biliyorduk, bekliyorduk. Burada 7 ve üzeri bir deprem bekliyoruz. Yedisu da İstanbul kadar önemli sadece burada İstanbul’a oranla daha az insan yaşıyor, risk aynı risk.”