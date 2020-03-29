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29.03.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM

‘Riskli grupta karantina çok zor’

İki ablası ve kendisi böbrek nakli olan avukat Ali Şimşek, riskli grupta oldukları için kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi ve şunları anlattı:

‘Riskli grupta karantina çok zor’
GÖKHAN KAM

‘Kontrole gidemiyoruz’

“Ankara’da yaşıyorum. Beş yıllık avukatım. Ailem sık sık sağlık sorunları yaşadığı için ve koronavirüsten en çok yaşlı ve kronik hastalığı olanlar etkilendiği için kendimizi karantinaya aldık. Karantinada, böbrek nakli olan iki ablam ve ben, 88 yaşındaki babaannem, annem ve babamla beraber altı kişiyiz. Karantina kararı verdiğimizde iki aylık bir süreci göz önüne alarak alışverişimizi yaptık ve kendimizi eve kapattık. Hastane personelinden veya başka bir yolla virüs bulaşır endişesinden dolayı rutin olan sağlık kontrollerimiz için bile hastaneye gidemiyoruz. Ablam epilepsi ve çölyak hastası. O yüzden karantina günleri bizim için çok zor geçiyor. İlk günler aile bireyleriyle bir araya gelmemizden dolayı eğlenceli geçti. Ama sonra durum değişti. İşlerimi evden yürütüyorum. Ayrıca yemek yapmayı seviyorum. İşlerimi bitirdikten sonra evdekilere pizza, pide hatta dışarı çıkamadığımız için üç gün yetecek kadar ekmek yaptım. Ablamın doğum gününün karantinaya denk gelmesi nedeniyle ona glutensiz malzemelerden pasta yaptım ve doğum günü kutladık. Gün içinde herkes odasına çekiliyor. Akşamları ise haberleri izliyoruz. Günü Sağlık Bakanı’nın vaka ve ölüm sayısını  açıklamasıyla bitiriyoruz.”

‘Riskli grupta karantina çok zor’

 

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