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02.11.2020 - 19:52 | | DHA

Rıza Bey Apartmanı'ndaki ikizlerden acı haber

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında, ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cenazelerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Rıza Bey Apartmanı'ndaki ikizlerden acı haber

Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. 

Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.

Rıza Bey Apartmanındaki ikizlerden acı haber

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Rıza Bey Apartmanındaki ikizlerden acı haber

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