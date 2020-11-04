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04.11.2020 - 14:03 | | İHA

Rize'de 2 ev yanarak kül oldu!

Rize'de dün gece yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Rize'de 2 ev yanarak kül oldu!

Alınan bilgiye göre, yangın geçtiğimiz gün saat 20.00 sularında Rize merkeze bağlı Güzel Yurt Köyü’nde çıktı. Recep Ali Furtuna ile annesi Aysel Furtuna’ya ait 3 katlı ahşap evde elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenilen yangın kısa sürede tüm binayı sardı ve hemen yanında olan Bayram Ali Furtuna’ya ait 2 katlı beton eve de sıçradı. Söndürülemeyen yangın sabah saatlerine kadar devam ederken, evler kullanılamaz hale geldi.

Bayram Ali Furtuna, evleri yandığı için komşularında misafir olarak kaldıklarını dile getirerek “Yetkililerin gelip inceleme yapmasını istiyoruz. AFAD’tan geldiler. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hala daha duman çıkıyor. Komşularımızın evinde konaklıyoruz. Acil yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

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