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29.08.2020 - 11:20 | | DHA

Rize’de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı

Rize'de geçen ay 2 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan sel ve heyelan felaketinin ardından, Çayeli ilçesindeki dere yataklarında bulunan 4 iş yerinin yıkımı tamamlandı.

Rize’de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı

Rize'de, 14 Temmuz tarihinde metrekareye düşen 263 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı felakette, 125 kişi ise mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Çayeli ilçesinde de etkili olan sağanak sonrası Şairler Deresi taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basarken, otomobiller hasar gördü. Sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskipazar Mahallesi'nde dere yatağındaki yapıların kaldırılması talimatını verdi. Ekipler, dere yatağında yer alan ve selde hasar gören 4 iş yerinin yıkımını tamamladı.

Rize’de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı

 

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