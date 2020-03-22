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22.03.2020 - 09:14 | | İHA

Rize'de faciadan dönüldü! 10 katlı bina böyle görüntülendi

Rize’de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi.

Rize'de faciadan dönüldü! 10 katlı bina böyle görüntülendi

Olay, merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde bulunan Çay Apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bina sakinlerinin kolonlardan çatırdama sesi geldiğini fark etmeleri üzerine durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi ve Rize Valiliğine bağlı çalışanlar, yapmış oldukları incelemelerde binanın 4 taşıyıcı kolonunda hasar tespit etti. Tutulan raporun ardından 44 daire, 10 ticari işletmenin bulunduğu binayı tahliye edilirken, bina emniyet güçleri tarafından güvenlik çemberine alındı. Binanın altından geçen yol ise olası bir yıkılma tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı.

Evlerini acil olarak boşaltmak zorunda kalan bina sakinlerinden bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise öğretmen evine yerleştirildi.

 

 

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