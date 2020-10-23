Rize'de kahreden olay! Aleyna, feci şekilde can verdi

Olay, İslampaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Oturdukları binanın 7’nci katındaki balkonunda dengesini kaybeden Aleyna Karaali, beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aleyna Karaali’nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadınEsenyurt’tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece’ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.