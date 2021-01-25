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25.01.2021 - 14:29 | | AA

Rize'de kamyonetler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Gelen son dakika haberine göre; Rize'de Salarha kavşağında iki kamyonet çarpıştı. Kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rize'de kamyonetler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Gaffur Can Arıcan'ın (20) kullandığı 53 DB 931 plakalı kamyonet, Küçükçayır-Rize yolu Salarha kavşağında Nihat Kork (28) idaresindeki 53 FH 467 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada iki kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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