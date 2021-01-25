Rize'de kamyonetler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Gaffur Can Arıcan'ın (20) kullandığı 53 DB 931 plakalı kamyonet, Küçükçayır-Rize yolu Salarha kavşağında Nihat Kork (28) idaresindeki 53 FH 467 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada iki kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladıİzmir'de mobilyacı çırağı olarak başladığı iş hayatında Avrupa'nın önde gelen mobilya tesislerinden birini kuran Ali Fuat Gürle, 5 ülkede kendi mağazasını da açarak 18 ülkedeki evlerin çocuk ve genç odalarını döşüyor.