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24.12.2020 - 10:15 | | DHA

Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı

Rize’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, iç kısımdaki ilçe merkezlerinde de etkili oldu. Kentin yükseklerinde, kardan kapanan 89 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı

Kar yağışının şiddetini artırdığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilçe merkezleri de beyaza bürünmeye başladı. Rize’de dün akşam yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak, iç kesimlere kadar indi. Meteoroloji verilerine göre, 400 metreye kadar etkili olması beklenen kar yağışı, zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Yağan karla Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçeleri, beyaza bürüdü.

EKİPLER KAR MESAİSİNDE 

Rize İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, kar yağışının şiddetlenmesiyle teyakkuza geçti. 6 bin 943 kilometre yol ağı ile Türkiye’de 5'inci sırada bulunan Rize’de, kar yağışı sonrası yolların kısa sürede açılabilmesi için 67 araç ve 68 kişilik personel hazır bekletiliyor.

Öte yandan kentte kar yağışı nedeniyle 89 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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