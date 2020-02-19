19.02.2020 - 16:15 | | DHA
Rize'de koronavirüs paniği!
Rize’de, iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.
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