MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza
ABONE OL
24.06.2020 - 17:14 | | DHA

Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza

Rize'de, 2 günde maske takmayan 99 kişiye 89 bin 100 TL ceza kesildi.

Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Rize'de de, ekipler kontrol ve denetimlerini sürüdürüp, kurala uymayanlara da cezai işlem uyguluyor. 900 TL cezası olan sokağa çıkma yasağına uymayarak 22- 23 Haziran tarihlerinde sokağa maskesiz çıkan 99 kişi hakkında işlem yapıldı. 22 Haziran’da 40, 23 Haziran’da ise 59 kişiye toplam 89 bin 100 TL ceza kesildi. Vatandaşlar sıcak havalar nedeniyle maske takmakta zorluk çektiklerini belirtirken ekipler, denetimlerini sürdürerek maskenin sağlık otoritelerince açıklandığı şekilde takılması hususunda uyarılarda bulunuyor.

    Balon balığı neredeyse parmağını koparıyorduAntalya'da dalgıçlık yapan Çağdaş Özsarı, su altı kamerasıyla çekim yaparken, bir balon balığının parmağını ısırmasından son anda kurtuldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Baskın yapılan bakkalda bandrolsüz tütün yakalandı

    Baskın yapılan bakkalda bandrolsüz tütün yakalandı

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    Corona virüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi

    Corona virüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi

    Sıradaki Haber