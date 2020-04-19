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19.04.2020 - 07:00 |

‘Robotlar devreye girecek’

Nijerya’nın başkenti Abuja’da yer alan bir otelin Genel Müdürü olan Deniz Işıkçı, koronavirüs sonrasında seyahat alışkanlıkları başta olmak üzere restoranların oturma düzenleri, yemek servisleri ve konaklama alışkanlıklarının değişeceğini dile getiriyor.

‘Robotlar devreye girecek’

Sektörde robot kullanımının hijyen endişesi sebebiyle artacağını belirten Işıkçı, “Konaklamada insan dokunuşunun azalacağı ve maliyetlerin artacağı bir dönemin geldiğini düşünüyorum. Geleceğe hazırlıklı olan kazanacak” diyor. Konaklama sektörünün yarattığı tedarik zinciriyle inşaat sektöründen sonra en yaygın satın alma yapan endüstri olduğunu vurgulayan Işıkçı, sektörün duraklamaya girmesinin diğer endüstrileri de etkileyeceğini söylüyor. Dünyada on binlerce otelin kapalı olduğunu belirten Işıkçı, “Açık olanların da dolulukları yüzde 10 seviyesinde. Krizle Avrupa’da doluluklar yüzde 40 ile 90 arasında düştü. Ortadoğu’da benzer düşüşler var. ABD’de bu yıl 6 milyon turizm çalışanı işsiz kalacak. Zararın 910 milyar doları bulması bekleniyor” diye konuşuyor.

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