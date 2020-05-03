Rol model olmalısınız

Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Kovid-19 salgını döneminde ailelerin çocuklarına nasıl destek olacağı konusunda kapsamlı bir rehber hazırladı. Çocuklarda teknoloji bağımlılığının gelişmemesi için ebeveynlerin çocuklarına model olmaları gerektiği belirtilirken, “Gün içinde görsel medya kullanım zamanı ve süresi belirlenmeli, kullanım süresi aşıldığında bir sonraki süre ya azaltılmalı ya da tamamen iptal edilmelidir. Bu gibi kısıtlamalarda çocuğun aşırı tepkisine dayanabilme ve kuralların uygulanmasında net ve tutarlı davranma çok önemlidir” denildi.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte çocukların beceri kazanmalarını sağlayan etkinliklere katılımın ciddi azaldığına dikkat çekilen rehberde, bu durumun altta yatan, kaygı bozukluğu, depresyon, takıntı, saplantı, ayrılık kaygısı gibi psikiyatrik sorunların alevlenmesine neden olabileceğine dikkat çekildi. Ebeveynlerin kaygılarını kontrol etmeleri vurgulanan rehberde, öneriler şöyle sıralandı:



Güvence arayışı

“Çocuğunuzu yatıştıracağını bildiğiniz şeyleri yapın veya keşfedin. Kaygılı olduğunu hissettiğinizde onunla daha fazla göz teması kurmaya çalışın. Çocuğunuzla birlikte etkinlikler yapmak olmak sizi de endişelerinizden bir miktar uzaklaştırabilir. Sabırlı olun. Özellikle küçük çocuklar aynı şeyleri defalarca sorabilirler. Bazı bilgileri sindirmeleri için tekrar tekrar sormaları gerekebilir ya da kaygı ve huzursuzluk hissettiklerinde soru sorarak sizden güvence arayabilirler. Soruları sakince yanıtlamaya özen gösterin. Takıntılı ve saplantılı, kaygılı çocuklar için her seferinde ayrıntılı cevap verme, kaygıyı yatıştırmak için aşırı çaba sarf etme ve güvence verme mevcut belirtilerin artmasına neden olabileceğinden ‘az önce anlattığım şey halen geçerli’ demek daha uygun olacaktır” görüşleri sıralandı.



Aşırı odaklanma engellenmeli



Uzmanlarının ailelere maddeler halinde sıraladıkları öneriler ise şöyle:



Çocukların yemek, teknoloji kullanımı, oyun oynama, ders ve uyku saatleri olduğunca sabit ve okula gittikleri zamankine uyumlu tutulmalı.

İlkokul çocuklarI için arkadaş ilişkileri ve öğretmenleri ile iletişimleri ruhsal gelişimleri ve psikolojik iyilik halleri için çok önemlidir. Bu nedenle öğretmeni ve arkadaşları ile iletişim kurmalarının desteklenmesi bu süreci daha olumlu atlatmasına yardımcı olacaktır.

Aktiviteler planlayın ailecek oyunlar veya arkadaşları ile online görüşmeler çocukların enerjilerini boşaltmalarına ve ruhsal iyilik hallerini korumalarına yardımcı olur.



Konuşmalarınızda söylediklerinizin onlar için yeni korkular yaratmayacağından emin olun. Size yanıtını bilmediğiniz sorular sorduklarında o konuyu bilmediğinizi ama öğrenip söyleyebileceğinizi belirtin ya da birlikte araştırın.

Onları önemsediğinizi, kaygı ve korkularını yok saymadığınızı, dikkatle dinlediğinizi belli edin. Konuşurken beden diline dikkat ederek onu ne derece endişelendirdiğini izlemeye çalışın. Konuştuklarınızı anladığından emin olun ve istediği zaman sizinle konuşabileceğini belirtin.



TV, radyo veya internette neleri dinleyip izlediğine duyarlı olun. İnternet ya da medyadaki bazı bilgilerin doğru olmadığını belirterek güvenilir kaynaklardan bilgi edinmesine destek olun.



Ergenler gün içinde yalnız kalma ihtiyacı hissettiğinde kısa süreli de olsa kullanabileceği bir alan bulunması onları rahatlatır.



Ergenler için ev izolasyonunun zor yanlarından biri de sosyal çevrelerinden, okul ve arkadaşlar, uzak kalma zorunluluğudur. Belirli saatlerde kendi telefon ya da tablet gibi iletişim araçlarının kullanılmasına izin vererek ergenlerin bu gereksinimlerini karşılamalıdır.

Görsel medya başındayken çocuk ile iletişim kurulmalı, dalıp gitme, aşırı odaklanmanın önüne geçilmelidir. Ayrıca karanlık odada ekran başında oturma, çok yüksek ses veya kulaklık kullanımı da aşırı odaklanmaya neden olabileceğinden engellenmeli.



Denetlemekte zorlanan ailelerde sınırsız interneti iptal ettirilerek Wifi bağlantı yerine HDMI olarak takılabilen 3G veya 4.5G cihazlarının kullanımı veya evde Wifi varsa uygun kullanım olmadığı zaman HDMI cihazlara geçiş sağlanmalı.



Görsel medya cihazlarının kolay ulaşılabilir olması, çalışır vaziyette bekletilmesi de bağımlılığa yol açar. Bu nedenle her kullanım sonrasında kapatarak gözden uzak bir yere kaldırın.