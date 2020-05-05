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05.05.2020 - 12:05 | | DHA

Romanya dönüşü Düzce'de karantinaya alınan 74 kişi, memleketlerine uğurlandı

Romanya'dan getirilip, Düzce'deki yurtlara yerleştirilen 74 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Romanya dönüşü Düzce'de karantinaya alınan 74 kişi, memleketlerine uğurlandı

Romanya’da eğitim ve iş için bulunan 74 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye getirilerek, Düzce’deki yurtlara yerleştirildi. 14 günlük karantina süresi dolanlar, bugün evlerine uğurlandı. Yurtta son defa sağlık kontrolleri yapılan 74 kişi, daha sonra otobüslere bindirilerek, memleketlerine doğru yola çıkarıldı.

Üniversite öğrencisi Firüze Ecem Ceylan, yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, “Ben Romanya’daydım. 'Erasmus' için gitmiştim. 3 ay kaldıktan sonra Türkiye’ye geri dönme talebinde bulunduk. Daha sonra büyükelçilik bize uçak ayarladı. Uçakla Türkiye’ye geldik. 14 gün karantinada kaldık. Burada ortam çok iyiydi. Zor geçeceğini düşünüyorduk. Tüm ihtiyaçlarım kişisel olmak üzere her şey karşılandı. 3,5 aydır ailemden uzağım, çok özledim” dedi.

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