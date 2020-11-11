MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABONE OL
11.11.2020 - 17:17 | | DHA

Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Romanya Donanması'na ait, F222 borda numaralı savaş gemisi 'Ros Regina Maria', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Haberin Tüm Fotoğrafları

Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Romanya Donanması'na ait, F222 borda numaralı 'Ros Regina Maria' isimli savaş gemisi, saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Romanya savaş gemisine, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi.

 

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suriye'de doğan yapışık ikizler Türkiye'ye getirildi

Suriye'de doğan yapışık ikizler Türkiye'ye getirildi

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet