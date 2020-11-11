Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Romanya Donanması'na ait, F222 borda numaralı 'Ros Regina Maria' isimli savaş gemisi, saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Romanya savaş gemisine, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi.