21.04.2020 - 16:33 | | AA
Romanya ve KÄ±rgÄ±zistan'daki Türk vatandaÅŸlarÄ± Ä°stanbul'a geldi
Corona virÃ¼s uÃ§uÅŸlarÂ iptal olduÄŸu iÃ§in Romanya ve KÄ±rgÄ±zistan'da kalan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY)'nin tahliye uÃ§aklarÄ±yla Ä°stanbul'a getirildi.Â
UÃ§uÅŸlarÄ±n iptalinin ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kalan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n tahliyesi devam ediyor. BugÃ¼n de KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek ve Romanya'nÄ±n baÅŸkenti BÃ¼kreÅŸ'te bulunan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± Ä°stanbul'a getirildi. TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan THY'nin iki tahliye uÃ§aÄŸÄ± 15.30'da Ä°stanbul HavalimanÄ±'na indi. Apronda Ã¶zel bir alana park edilen uÃ§aklardaki yolculara otobÃ¼slere bindirilmeden Ã¶nce saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ yapÄ±ldÄ±. KÄ±rgÄ±zistan'dan gelen TÃ¼rk yolcular Maltepe'deki Mimar Sinan Ã–ÄŸrenci Yurdu, Romanya'dan gelenler ise Kocaeli'ndeki Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±nda 14 gÃ¼n boyunca karantina altÄ±nda kalacaklar.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan flaÅŸ corona virüs açÄ±klamasÄ±: SalgÄ±nda yatay seyre geçtikAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan MYK toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda, "GeldiÄŸimiz noktada salgÄ±nÄ± yatay seyre geçirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± görüyoruz. Bayram sonrasÄ± ülkemizin normal hayata geçiÅŸini hedefliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.