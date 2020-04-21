UÃ§uÅŸlarÄ±n iptalinin ardÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kalan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n tahliyesi devam ediyor. BugÃ¼n de KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek ve Romanya'nÄ±n baÅŸkenti BÃ¼kreÅŸ'te bulunan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± Ä°stanbul'a getirildi. TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan THY'nin iki tahliye uÃ§aÄŸÄ± 15.30'da Ä°stanbul HavalimanÄ±'na indi. Apronda Ã¶zel bir alana park edilen uÃ§aklardaki yolculara otobÃ¼slere bindirilmeden Ã¶nce saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ yapÄ±ldÄ±. KÄ±rgÄ±zistan'dan gelen TÃ¼rk yolcular Maltepe'deki Mimar Sinan Ã–ÄŸrenci Yurdu, Romanya'dan gelenler ise Kocaeli'ndeki Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±nda 14 gÃ¼n boyunca karantina altÄ±nda kalacaklar.