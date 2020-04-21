Romanya'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Romanya'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Bükreş'ten aldığı yolcularla saat 14.50'de İstanbul Havalimanı'na indi.
Havalimanında inen yolcular sağlık kontrolünden geçtikten sonra, bindirildikleri otobüslerle karantinaya alınacakları Düzce'deki yurda gönderildi.
Tahliye edilenleri götürecek otobüsün personelinin, maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.
Adana'da büyük panik! Dut ağaçlarına yarasalar konduAraştırmacılar dünya çapında 2,5 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsün yarasalardan insanlara geçtiği tahmin ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa ise bölge halkını tedirgin olmasına yetti.