RTÜK Başkanı Şahin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Hacıyev başkanlığındaki heyet, RTÜK Başkanı Şahin'le medya, yeni medya teknolojileri, yeni medya ve düzenlenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Hacıyev, görüşmede, yeni medya konusunda RTÜK ile iş birliği yapmak ve tecrübelerden yararlanmak istediklerini belirtti. Şahin ise kardeş ülke Azerbaycan ile aralarında bir iş birliği platformunun bulunduğunu hatırlatarak, bunun genişletilebileceğini bildirdi.

Azerbaycan Milli Televizyon ve Radyo Konseyi Başkanı İsmet Sattarov da ülkelerinde yürürlükte olan medya düzenlemesine dair kanunun 2002'de yapıldığını, bunun günün şartlarını taşımadığını dolayısıyla güncelleme yapmak istediklerini aktardı.

Sattarov, Türkiye'deki izleme ölçümleri konusunda bilgi istedi, Azerbaycan'daki yayınları "HD ve MPEG4" formatına çıkarmanın mevcut teknoloji şartlarında faydalı olup olmayacağını merak ettiklerini, Türkiye uygulamasının kendilerine rehber olabileceğini söyledi. Türk dizileri de dahil olmak üzere yabancı dizilerin Azerbaycan televizyonlarında gösteriminin uzunca bir zamandır yasak olduğunu ifade eden Sattarov, gelecek günlerde bu yasağın kalkacağını bildirdi.

TECRÜBE PAYLAŞIMI VURGUSU

RTÜK Başkanı Şahin, her platformda olduğu gibi medya düzenleme platformunda da kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti ile her türlü bilgi ve tecrübelerini memnuniyetle paylaşacaklarını vurguladı. Şahin, 6112 sayılı Kanun'un yeni medya düzenlemesiyle ilgili her türlü yetkiyi RTÜK'e verdiğini, 2018'deki yönetmelik düzenlemesiyle de Üst Kurulun, internet tabanlı ve abonelikli video platformlarının denetimine dair çizgileri ortaya koyduğunu anlattı. Bu konudaki tecrübelerin Azerbaycan Milli Televizyon ve Radyo Konseyi ile paylaşılacağını ifade eden Şahin, 2012'deki yönetmelikle ölçümlerde sektörün tüm oyuncularının organizasyonel yapı adı altında bir araya gelme şartının getirildiğini dile getirdi. Ölçüm sistemi konusunda çalışmaların devam ettiğini, mevcut sistemi daha hızlı ve net çalışan bir sistem olarak arzuladıklarını, gelecek günlerde daha proaktif bir yöntem benimseyeceklerini aktaran Şahin, Türkiye'deki mevcut yayınlarının birçoğunun "HD formatı"nda ve özellikle uydu yayıncılığının sayısal yayın teknolojisinde olduğunu bildirdi.

Şahin, Türk dizilerinin başarılarının farkında olduklarını, dizi ihracatı konusunda dünyada sayısal olarak birinci, gelir olarak ise ikinci sırada bulunulduğunu belirtti. İyi yapımları ve dizileri RTÜK olarak teşviklerle desteklediklerinin altını çizen Şahin, "Z kuşağı" olarak ifade edilen yeni nesilin dikey ekran üzerinden yayın takip ettiğini, bu gerçekliğin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. Ebubekir Şahin, Azerbaycan'ın da diziler çekmesi gerektiğine işaret ederek, bu dizilerin Türk ve Azerbaycan video platformlarında yer almasının önemine değindi. Azerbaycan'a her türlü desteğe hazır olduklarını kaydeden Şahin, Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi'nin (SKAAS) tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirildiğini ve bu sistemdeki altyapıyı ve "know-how"u kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Görüşmede, RTÜK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Dinser Şahin, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Murat ElliaItı, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Orhan Özdemir de hazır bulundu.