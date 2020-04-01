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RTÃœK BaÅŸkanÄ± Ebubekir Åžahin, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KoronavirÃ¼sÂ Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bilgilendirici Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan olan zorunlu yayÄ±nlarÄ±n ekranlara taÅŸÄ±nmasÄ± sÃ¼recinde ve sonrasÄ±nda bir medya kuruluÅŸunu maksatlÄ± olarak hedef yapma Ã§abalarÄ±nÄ± medyamÄ±zÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rma gayreti olarak deÄŸerlendiriyorum.Â MedyamÄ±z milli dayanÄ±ÅŸma saikiyle halkÄ±mÄ±zÄ± bilinÃ§lendirmede azami duyarlÄ±lÄ±kla vazifesini bihakkÄ±n yerine getirmektedir. Hal bÃ¶yleyken sorumluluk gerektiren koltuklarda oturanlarÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± birleÅŸtirici ve iyi uygulamalarÄ± teÅŸvik edici olmalÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°Ã§inden geÃ§ilen zorlu sÃ¼reÃ§te, medyaya destek vermek yerine, yayÄ±ncÄ±larÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rma Ã§abasÄ±nda olanlarÄ± sorumlu olmaya davet ettiÄŸini belirten Åžahin, ÅŸu aÃ§Ä±klamada bulundu:

"GÃ¼n birlik gÃ¼nÃ¼dÃ¼r, gÃ¼n siyasi hasletleri kenara bÄ±rakma zamanÄ±dÄ±r. YayÄ±ncÄ±larÄ± hedef gÃ¶stererek fiÅŸlemek kimseye fayda saÄŸlamaz. TarafsÄ±zlÄ±k en Ã¶nemli ilkemiz olmalÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k bir dille belirtiyorum kiÂ bu ayrÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± milli dayanÄ±ÅŸma zamanlarÄ±nda bile gÃ¼ndeme getirmek en hafif tabirle Anayasal bir Ã¼st kurul olan RTÃœK'e haksÄ±zlÄ±ktÄ±r.Â Bu vesileyle iÃ§inde bulunduÄŸumuz sÃ¼reÃ§te saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za Ã¼lke olarak minnettar olduÄŸumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Fedakarca gÃ¶rev yapan tÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± kahramanlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ä°yi ki varlar."