RTÜK'ten açıklama geldi! Haksız yere ceza verme anlayışımız olamaz

RTÜK'ten yapılan basın açıklamasında, son dönemde bazı medya kuruluşlarına RTÜK tarafından verilen cezalara ilişkin taraflı ve maksatlı olarak algı oluşturma çabaları karşısında açıklama zaruretinin doğduğu ifade edildi. Açıklamada, RTÜK'ün 6112 sayılı kanunla faaliyetlerini yürüten, tarafsız, özerk ve Anayasal bir kurum olduğu, Üst Kurulun TBMM'de grubu bulunan 4 ayrı siyasi partinin kontenjanlarından seçilen üyelerden oluştuğu ve oy çokluğu ile karar aldığı hatırlatıldı. Üst Kurulun iletişim kanallarını her zaman açık tuttuğu ve elindeki yaptırım gücünü en son kullanmayı düşündüğü vurgulanırken, "Yönetimimiz, cezalandırmayı değil evrensel kabuller çerçevesinde yol göstermeyi ve gerekli düzenlemeleri yaparak radyo ve televizyonlarımızın haklarını korumayı hedeflemektedir. Herkesin veya kurumun özgürlük alanlarının sınırlarının da olduğu gerçeğiyle başkalarının haklarını ihlal eden kuruluşları görmezden gelmemiz düşünülemez" denildi.

'HAKSIZ YERE CEZA VERME ANLAYIŞIMIZ OLAMAZ'

RTÜK açıklamasında şöyle denildi:

"Demokrasimizin olmazsa olmazı seçilmiş hükümetin demokrasi dışı yollarla iktidardan gideceğini söyleyerek darbe çığırtkanlığı yapanları, yıllar önce çözüme kavuşturulan ve muhalefet partilerinin de kabullenmiş olduğu başörtüsü konusunda sanki bir problem varmış gibi başörtülü vatandaşlarımıza hakaret edenleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne kastederek milli ve manevi değerleri hiçe sayan, şanlı Türk ordusunu işgalci olarak tanımlayanları, yayınlarıyla halkı kin ve düşmanlığa teşvik edenleri, devletin bekasını düşünmeden, kimlere ya da nerelere hizmet edildiği meçhul bir şekilde devlet sırlarını ifşa ederek milli güvenliğimizi tehlikeye atanları, ülkemizdeki çok önemli ve geniş kitleleri içinde barındıran siyasi ve sosyal oluşumlara alenen hakaret etmeyi alışkanlık haline getirenleri, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize hakaret etmeyi maharet kabul eden ve buradan bile reyting devşirmeye çalışanları, halk sağlığıyla oynayarak sahte ürün pazarlaması yapanları, kısacası vatandaşlarımızı dolandıranları nasıl görmezden gelebiliriz. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Haksız yere hiçbir yayıncı kuruluşa ceza vermek gibi bir anlayışımız asla olamaz."

‘RTÜK TELKİN VE YÖNLENDİRME İLE İŞ YAPMAZ’

Devlet otoritesinin olduğu yerde düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin olacağına işaret edilen açıklamada, "Unutulmamalıdır ki Anayasadan aldığı güçle bağımsız olan RTÜK, hiçbir telkin ve yönlendirme ile iş ve işlemlerini yapmaz. Bunun aksini iddia edenler asıl niyetlerini saklayarak içlerinde var olan kendi despot emellerinin özlemiyle hezeyan içindedirler. RTÜK'ü 'yanlı', kendinden görmediği medyayı da 'yandaş' diye yaftalayan kimi kesimlerin medya özgürlüğünden bahsetmesi ise gülünç bir tavrın ötesine geçmemektedir. Kendisinin dışındaki herkesi düşman görerek aşağılamayı ve karalamayı alışkanlık haline getirenlerin bu yaptıklarını ifade ve basın özgürlüğü kılıfı içine sokmaya çalışmalarını anlamak mümkün değildir. RTÜK, dün olduğu gibi bugün de halkı kandırmaya çalışan, istismar eden sözde yayıncılık yapanlara karşı hiçbir taviz vermeyecektir" mesajı verildi.