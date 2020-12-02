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02.12.2020 - 15:10 | | DHA

RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır yayınına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP'li Ali Mahir Başarır yayınına ceza kesti. Devletin zirvesi ile vatandaşlardan yoğun tepki gören çirkin sözleri yayınlayan Habertürk’e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır yayınına ceza

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in başkanlığında toplanan Üst Kurul'da, söz konusu program yayınına ilişkin İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarının hazırladığı raporu mercek altına alındı. Üst Kurul, Başarır'ın Habertürk’te 28 Kasım tarihinde yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne?' isimli programda söylediği, "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış, ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış. Birileri mandacı olmuş" ifadelerini değerlendirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Müzakerelerde yayındaki sözlere karşı programın diğer katılımcıları olan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Daşdemir’in itiraz ederek tepkilerini sert bir şekilde dile getirmelerine rağmen, sunucunun konuklarına nazaran CHP’li Başarır’ın açıklamalarına karşı ciddi bir şekilde tepki vermediği, açık bir şekilde itiraz etmediği görüldü. Ayrıca, Başarır’ın yayın esnasında yaptığı açıklamalara ilişkin özür beyanında bulunmadığı da tespit edildi" denildi.

Uzman raporunda yer alan, yayındaki ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağıladığı görüşünün onaylandığı, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz' ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandığı belirtildi.

Yörük çalgısı sipsi coğrafi işaret aldıTeke yöresinin illerinden Burdur'un Altınyayla ilçesinde bin yılı aşkın süredir icra edilen üflemeli sazlardan sipsi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret alarak tescillendi.
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