MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri RTÜK'ten Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı
ABONE OL
15.10.2020 - 12:01 |

RTÜK'ten Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın desteklediği, RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için RTÜK akademik bildiri çağrısında bulundu.

RTÜK'ten Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı

Radyon ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın desteklediği RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.

RTÜKten Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı

RTÜK: HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

RTÜK'ün resmi sitesinde yayınlanan ve hazırlıkların devam ettiğine dair haber şöyle:

2021 yılı Şubat ayı sonunda yapılması planlanan Uluslararası Medya ve İslamofobi sempozyumu hazırlıkları için, Yürütme Kurulu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Başkanlığında toplandı.

Video konferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıya İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA adına yürütme kurulunda yer alan temsilciler katıldı.

RTÜK koordinasyonunda ve paydaş kurumlar işbirliği ile yürütülen sempozyumun hazırlık süreci çalışmalarının ele alındığı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kurulması planlanan ve İslamofobi ile mücadeleye yönelik medya ve iletişim merkezinin kuruluş sürecine söz konusu sempozyumun sunabileceği potansiyel katkı alanları ile konuyla ilgili olası işbirlikleri değerlendirildi.

Toplantı, Türkiye'de İslamofobi ve Medya ilişkisine odaklanan geniş kapsamlı ilk bilimsel organizasyon olma özelliğini taşıyan Sempozyumun başta akış planı olmak üzere konusal ve içeriksel tasarımına ilişkin ayrıntıların ele alınmasıyla sona erdi.

İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 81 ile talimat gitti! Yeni korona virüs kararı

Son dakika... 81 ile talimat gitti! Yeni korona virüs kararı

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

2020 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

2020 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

Sıradaki Haber