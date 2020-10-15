RTÜK'ten Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı

Radyon ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın desteklediği RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.





RTÜK: HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

RTÜK'ün resmi sitesinde yayınlanan ve hazırlıkların devam ettiğine dair haber şöyle:

2021 yılı Şubat ayı sonunda yapılması planlanan Uluslararası Medya ve İslamofobi sempozyumu hazırlıkları için, Yürütme Kurulu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Başkanlığında toplandı.

Video konferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıya İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA adına yürütme kurulunda yer alan temsilciler katıldı.

RTÜK koordinasyonunda ve paydaş kurumlar işbirliği ile yürütülen sempozyumun hazırlık süreci çalışmalarının ele alındığı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kurulması planlanan ve İslamofobi ile mücadeleye yönelik medya ve iletişim merkezinin kuruluş sürecine söz konusu sempozyumun sunabileceği potansiyel katkı alanları ile konuyla ilgili olası işbirlikleri değerlendirildi.

Toplantı, Türkiye'de İslamofobi ve Medya ilişkisine odaklanan geniş kapsamlı ilk bilimsel organizasyon olma özelliğini taşıyan Sempozyumun başta akış planı olmak üzere konusal ve içeriksel tasarımına ilişkin ayrıntıların ele alınmasıyla sona erdi.